2019/07/04 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمال بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : غلق معارض السيارات المخالفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : غلق معارض السيارات المخالفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد : غلق معارض السيارات المخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).