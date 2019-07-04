امانة بغداد : غلق معارض السيارات المخالفة

2019/07/04 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمال بغداد.

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