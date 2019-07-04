محاميات مسلمات يدعمون حقوق الإنسان في أمريکا

2019/07/04 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منظمة إسلامية مکونه من عدد من المحاميات المسلمات في أمريکا بتنظيم برامج لتعزيز مستوي حقوق الإنسان وتعليم المرأة.ذلك للکشف عن نماذج من نشاطات المرأة المسلمة علي مستوي المساجد.كما أنها تنظم برامج سنوية لتعليم المرأة المسلمة في مجال الحقوق الإسلامية وعلم الإدارة.وتقوم بالعمل علي تحقيق أهدافها لثلاثة أسابيع سنوياً ضمن فعالياتها الصيفية …

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