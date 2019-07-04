2019/07/04 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن تناول فيتامين “إي”، وهو أحد مضادات الأكسدة التي كان يعتقد أنها ذات تأثيرات وقائية ضد السرطان، قد يزيد من انتشار السرطان لدى بعض المرضى.وتوصلت الدراسة الحديثة التي أجرتها جامعة نيويورك، إلى أن فيتامين “إي” قد يحجب ميول التدمير الذاتي لبعض أنواع سرطانات الرئة، حيث أن مضادات الأكسدة قد تحمي تلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مضادات الأكسدة تغذي بعض أنواع السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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