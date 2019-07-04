العيداني: النهوض بالواقع الصحفي يتطلب دعم حرية التعبير عن الرأي

2019/07/04 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، تضامنه ودعمه الكامل للأسرة الصحفية في تأدية واجبها الإعلامي والمهني على أكمل وجه.

وقال العيداني، ان النهوض بالواقع الصحفي للبصرة يتطلب وقوف ومساندة الجميع للعمل الصحفي، من خلال دعم حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وعدم تضييق الحريات، مبينا ان هذا الحق كفله الدستور والقانون.

وطالب بشمول صحفيي البصرة باستحقاقهم من قطع الأراضي السكنية، مشيرا الى ان الحكومة المحلية عازمة على تطوير البنى التحتية لعموم مدينة البصرة، وتسعى جاهدة لاستكمال جميع المشاريع الخدمية.

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