وزير الاتصالات يصرح حول تقويض مسألة تهريب سعات الانترنت

2019/07/04 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صريحات وزير الاتصالات من البيانات التي يصدرها بين الحين والاخر حول تقويض مسألة تهريب سعات الانترنت في كل فترة لم يلمس المواطن شيء منها و سبق ان أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن ضبط أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقالت الهيئة في بيان سابق لها، […]

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