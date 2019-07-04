تغير جذري مفاجئ في القطب الجنوبي يحير العلماء

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت كمية الجليد المحيط بالقارة القطبية الجنوبية بشكل مفاجئ، لتفقد مساحة بحجم المكسيك وسط حيرة العلماء.وازداد الانفصال الجليدي قبالة القارة الجنوبية بشكل مضطرد منذ عام 1979، وسجل رقما قياسيا في عام 2014.وبعد 3 سنوات، بلغ متوسط المدى السنوي للجليد البحري في أنتاركتيكا أدنى مستوياته، حيث قضى على “مكاسب” استمرت لثلاثة عقود ونصف العقد،

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