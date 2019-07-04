الصيهود : مشروع الدرجات الخاصة تخريبي لمؤسسات الدولة

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود، اليوم الخميس، ان مشروع الدرجات الخاصة تخريبي لمؤسسات الدولة وبداية مرحلة جديدة لترسيخ مفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية والفؤية الضيقة.

وذكر الصيهود في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان : هناك مشروع لترسيخ مفاهيم المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية المقيتة ومعيارها الولاءات لتلك الجهات السياسية المتنفذة كي تضمن موارد اقتصادية لها وإبعاد الكفاءات العراقية والمهنية التي هي أساس تقدم البلد واعماره وانعكاسات هذا المشروع خطيرة جدا على مستقبل العراق ".

واضاف ان : إبعاد الكفاءات يعني توقف حركت البناء والإعمار والتقدم ليصبح العراق بلد بلا ابداع ولا بناء فقط اي سيكون بلد مستهلك غير منتج ومستورد لكل شيء من الخارج ".

ودعا الصيهود رئيس الوزراء الى مواجهة كل الضغوطات السياسية وعدم الخضوع لها وان يشكل لجنة خاصة للنظر في سيفيات الموجودين الحالين وتثبيت من هو كفوء واستبدال غير الكفوء بكفاءة تختارها اللجنة الخاصة ويتم التصويت عليهم في مجلس الوزراء ".

KKK

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