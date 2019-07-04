الحلبوسي: التصويت لصالح آثار بابل هو حماية للتراث الإنساني

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رسالة إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي، الذي تنظمه (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدا ان التصويت لصالح آثار بابل هو حماية للتراث الإنساني.

وذكر مكتبه في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه رسالةً إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إذ يسعى العراق بجهد حكومي وبرلماني إلى وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي”.

وقال الجلبوسي في نص رسالته، إن “حضارة بابل هي عظمة العقل البشري وهو ينجز قبل أكثر من سبعة آلاف عام الفن والعمارة والفكر والقانون”، مضيفًا أن “العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا”.

وأضاف أنه “وبعد الانتصار على وحوش داعش الإرهابيين الذين هدموا شواهد الحضارة في الموصل، أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحُر، وأن التصويت لتكون على لائحة التراث العالمي هو حمايةٌ للتراث الإنساني”.

KKK

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