استنزاف أموال المعتقلين وابتزازهم داخل سجون مصر

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عدد من أهالي المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية، عن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها السجون للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأمانات الشخصية

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