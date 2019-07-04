اليونسكو تتبنى مشروع

2019/07/04 | 10:56

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العهد نيوز- بغداد

عقدت المديرية العامة للأعداد والتدريب في وزارة التربية اجتماعاً مع الجانب الكندي بغية اعطاء اهمية لدور المدارس والمعلمين لمواجهة ظاهرة التطرف والعنف في

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