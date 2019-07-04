الامانة تغلق 45 معرضا لبيع السيارات بمنطقة الكريعات شمالي بغداد

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الامانة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت باغلاق المعارض غير المرخصة في شارع ابن فضلان ضمن المنطقة المذكورة ".واضافت، ان" المنطقة شيدت تجاوزاً خلاف تصميم الشارع ما دعا البلدية الى غلق المعارض بالكتل الكونكريتية لعدم التزامها بإنذار الغلق وبإسناد وحضور القوات الامنية".انتهى..م.م

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