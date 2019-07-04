التعليم العالي تضيف 5 درجات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين والمكملين

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر في الوزارة، ان" جامعات البلاد كافة بدأت اعلان نتائج الامتحانات النهائية بشكل تدريجي في الكليات والمعاهد بمختلف المراحل الدراسية بعد انتهاء عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية وجمع درجات المعدل من اجل اعلان النتائج النهائية”.وأضاف المصدر، أن" الوزارة منحت خمس درجات للطلبة المكملين والراسبين على ان يتم استخدامها خلال الدورين الاول والثاني، من اجل تغيير حالة الطالب من راسب الى مكمل ومن مكمل الى ناجح".واوضح، أن" اللجان الامتحانية في الكليات الحكومية انهت عملية تصحيح عدد من المواد المشتركة بعد اجراء امتحان مركزي (موحد) لطلبة المراحل المنتهية في الكليات الحكومية والاهلية لعدد من المواد الدراسية التي تم اختيارها".انتهى..م.م

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