الحلبوسي من مؤتمر لجنة التراث العالمي:العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثاً

2019/07/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

وجَّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، رسالةً إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال الحلبوسي ، إن “حضارة بابل هي عظمة العقل البشري وهو ينجز قبل أكثر من سبعة آلاف عام الفن والعمارة والفكر والقانون”، مبينا أن “العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا”.

وأضاف، أنه “وبعد الانتصار على وحوش داعش الإرهابيين الذين هدموا شواهد الحضارة في الموصل، أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحُر، وأن التصويت لتكون على لائحة التراث العالمي هو حمايةٌ للتراث الإنساني”.

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