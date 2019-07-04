إغلاق 45 معرضا لبيع السيارات المخالفة شمالي بغداد

2019/07/04 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد، الخميس، إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت باغلاق المعارض غير المرخصة في شارع ابن فضلان ضمن المنطقة المذكورة ".واضافت، ان "المنطقة شيدت تجاوزاً خلاف تصميم الشارع ما دعا البلدية الى غلق المعارض بالكتل الكونكريتية لعدم التزامها بإنذار الغلق وبإسناد وحضور القوات الامنية".انتهى

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