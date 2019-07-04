سرق قلبي فسرقت كليته

2019/07/04 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع أحد سكان قرية ستانتون بمقاطعة ليسترشير الإنجليزية بكليته لزوجته، التي عانت طوال حياتها من قصور كلوي حاد.وذكر موقع Leicestershire Live، أن ليزا لي البالغة من العمر 46 عاما واجهت صعوبات، منذ طفولتها، بسبب تفاقم القصور الكلوي لديها.وأجلت عملية زرع الكلية حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي وأصبحت حياتها مهددة بالخطر.

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