2019/07/04 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عملها رئيسة للبعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن، وبهذه المناسبة غردت على حسابها في “تويتر” معلنة بدء مهمتها.وأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها هذا، أول امرأة في تاريخ المملكة ترأس بعثة دبلوماسية لبلادها خارج المملكة.وكانت الأميرة ريما قد عينت في منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرأة السعودية الأولى تباشر عملها كسفيرة لبلادها في واشنطن النعيم نيوز.

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