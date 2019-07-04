ترامب يعترف بضغطه على القضاء لتبرئة ضابط من تهمة قتل أسير عراقي

2019/07/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تدخل شخصيا لدى القضاء لتبرئة ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية من تهمة قتل أسير في العراق.وبرأت محكمة عسكرية في كاليفورنيا إدوارد غالاغر (40 عاما) الثلاثاء من تهمة قتل مراهق أسير كان يقاتل في صفوف “ داعش” عام 2017 في العراق وتهم جدية أخرى على صلة […]

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