وزير الدفاع الايراني يهاتف نظيره العراق ويبلغه امرا

2019/07/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي نجاح حسن الشمري.

وهنأ العميد حاتمي الشمري بمناسبة تسلم الاخير منصبه الجديد، قائلا إن دعم إيران للعراق سيستمر فهو جزء من سياسات طهران الاساسية.

و وصف وزير الدفاع الايراني العراق بأنه "بلد صديق وجار يتمتع بمشتركات عريقة وعديدة مع ايران في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والحضارية".

وابلغ العميد حاتمي نظيره العراقي بـ"ضرورة تنفيذ الاتفاقات الدفاعية العسكرية السابقة المبرمة بين الجانبين".

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