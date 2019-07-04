إنرجيان تشتري وحدة إديسون للنفط والغاز مقابل 750 مليون دولار

2019/07/04 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إنرجيان للتنقيب عن الغاز التي تركز أعمالها على إسرائيل اليوم الخميس أنها ستشتري وحدة النفط والغاز الطبيعي التابعة لمجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بسعر مبدئي 750 مليون دولار.

سيوسع الاستحواذ بدرجة كبيرة نطاق عمليات إنرجيان بمركز الغاز الطبيعي الآخذ في النمو بشرق المتوسط، بمنحها حضورا كبيرا في الحوض الواقع قبالة سواحل مصر.

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