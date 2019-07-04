انتقام علني حسناء تلقن شابا درسا لن ينساه أبدا

2019/07/04 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لسيارة تقودها فتاة وتحمل على غطاء محركها شابا لمسافة 1.5 كيلومتر في مدينة بطرسبورغ الروسية.وذكرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، أن الحادث وقع صباح الثلاثاء 2 يوليو الجاري، حيث انطلقت سيارة الحسناء، وعلى غطاء محركها شاب مزعج حاول مضايقتها، مخترقة شوارع مدينة بطرسبورغ الرئيسية.ووفقا لسائق السيارة، الذي صور

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