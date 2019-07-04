الانواء الجوية: درجات حرارة تصل للـ 50 مئوية بهذه المناطق حتى مساء الاثنين المقبل

2019/07/04 | 11:04

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما رجحت تسجيل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية قبل منتصف الاسبوع المقبل.

وقالت الهيأة ان طقس اليوم الخميس سيكون صحواً في جميع المناطق مع درجات تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى مشيرة الى ان بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 43 مئوية فيما ستكون في البصرة 46 والموصل 40 والانبار 42 موضحة كذلك توقعاتها لبقية المحافظات في جداول مبينة في ادناه.

واضافت ان درجات الحرارة ستعاود الارتفاع الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما سيكون الطقس مشمساً حاراً بشكل ملحوظ في المنطقتين الوسطى والجنوبية السبت المقبل.

وتابعت ان المناطق الجنوبية ستشهد درجات حرارة تصل الى 50 مئوية يومي الاحد والاثنين المقبلين فيما سيكون الطقس في بقية المناطق حاراً بشكل ملحوظ مع درجات حرارة مرتفعة في المنطقة الوسطى.

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