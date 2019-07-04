2019/07/04 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة Oppo الصينية مؤخرا هاتفا مميزا لقّب بـ”قاتل الهواتف الذكية” في الأسواق بسبب ميزاته المتطورة وسعره المنافس.وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، بأبعاد (157/75/9.1 ملم)، وشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، مزودة بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مدمج فيها، يعمل بكفاءة دون أن يتأثر بدرجة رطوبة كف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على قاتل الهواتف الذكية من Oppo وكالة صدى الاعلام للانباء.

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