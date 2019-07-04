بعد ناحيتي سفوان والامام الصادق …محافظ البصرة ” يؤكد السعي لتحويل ناحية ام قصر الى قضاء

2019/07/04 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة اسعد العيداني “حرص الحكومة المحلية على تحويل كل النواحي الى أقضية لشمولها بصلاحيات وخدمات اكثر للمواطنين .، مؤكداً على وجود مساع لتحويل ناحية ام قصر الى قضاء في الايام القليلة القادمة.وقال العيداني ” عقب لقائه عددا من مديري الوحدات الإدارية في المحافظة أن الحكومة المحلية تسعى بشكل كبير لتحويل النواحي […]

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