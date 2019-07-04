2019/07/04 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون أن الناس ينجذبون عاطفيا إلى أشخاص يمتلكون رائحة “طبيعية” مماثلة لروائحهم، ليدحضوا الاعتقاد القديم الشائع حول تجاذب “الأضداد”.واستخدمت الدراسة، التي قادتها خبيرة التطور السلوكي، كارولين ألن، من جامعة نيوكاسل، عينات من روائح أجسام 30 من الأزواج في إسكتلندا، ممن كانوا جميعا في علاقة عاطفية رومانسية استمرت 6 أشهر على الأقل.وشارك الأزواج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف مفتاح جذب شريك الحياة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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