2019/07/04 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمال بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت وكالة صدى الاعلام، ان “ملاكات الامانة في بلدية الاعظمية قامت باغلاق المعارض الغير مرخصة في شارع ابن فضلان ضمن المنطقة المذكورة والتي شيدت تجاوزاً خلاف تصميم الشارع”.واضاف تم “غلق المعارض بالكتل الكونكريتية لعدم التزامها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:غلق معارض السيارات المخالفة شمالي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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