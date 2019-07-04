ترامب يعترف:ضغطت على القضاء لتبرئة مارينز قتل طفلا مصلاويا

2019/07/04 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ترامب أنه تدخل شخصيا لدى القضاء لتبرئة مارينز قاتل الطفل المصلاوي بطريقة بشعة وهو معتقل عام 2015

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