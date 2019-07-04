2019/07/04 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: المفاوضات مع أميركا مرهونة بموافقة الخامنئي

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