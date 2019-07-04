2019/07/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين والمكملين، بينما بدأت اعلان النتائج النهائية لطلبة الكليات والمعاهد ضمن الدور الاول للعام الدراسي (2018 – 2019) بشكل تدريجي.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن جامعات البلاد كافة بدأت اعلان نتائج الامتحانات النهائية بشكل تدريجي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تقرر منح خمس درجات للطلبة الراسبين والمكملين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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