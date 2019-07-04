English | كوردى

إيران: المفاوضات مع أميركا ممكنة إذا وافق الخامنئي


إيران: المفاوضات مع أميركا ممكنة إذا وافق الخامنئي
2019/07/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران: المفاوضات مع أميركا مرهونة بموافقة الخامنئي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: المفاوضات مع أميركا ممكنة إذا وافق الخامنئي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: المفاوضات مع أميركا ممكنة إذا وافق الخامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا