انفجار في صناعة أيمن الموصل يقتل ويصيب 3 أشخاص

2019/07/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، انفجار في صناعة أيمن الموصل، لافتا إلى مقتل وإصابة 3 أشخاص.

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