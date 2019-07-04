2019/07/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلل فني يتسبب بانفجار صهريج في الموصل !

الخميس

04

تموز

2019 :

11:05 am

14

انفجار بسبب خلل فني من قبل حداد في صناعة وداي عكاب اثناء تصليح

صهريج ما ادى الى انفجار صهريج البنزين ووفاة الحداد وإصابه عاملين

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلل فني يتسبب بانفجار صهريج في الموصل !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلل فني يتسبب بانفجار صهريج في الموصل !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).