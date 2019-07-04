2019/07/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني في اليمن بان الإمارات اتخذت قرارا بسحب جزئي

لقواتها من مدينة مأرب، شمال شرق البلاد.

واوضح المصدر في تصريح الخميس إن القوات الإماراتية سحبت معداتها من

جبهة صرواح، آخر جبهات القتال مع حركة انصار الله ، وبحسب المصدر

الأمني، فإنه رغم قرار الانسحاب، إلا أن العسكريين الإماراتيين ما

زالوا متواجدين في مأرب، لكن دون أي مهام عسكرية.وأشار إلى أنه تجري

حاليا ترتيبات لتسليم مهام العمليات العسكرية من الإماراتيين

للسعوديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تقرر سحب قواتها من مأرب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تقرر سحب قواتها من مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).