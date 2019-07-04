2019/07/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوصت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أمس الأربعاء، جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الإعلام.

وقالت القيادة في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني، انه “بعد أن تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحا منسوب الى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بالقاء القبض على الاعلاميين الذين يغطون المظاهرات غير المصرح بها، تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين أنها تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية”.

وأضاف البيان ان القيادة “توصي جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الاعلام، كما تؤكد أن دور الاعلام مهم ومسؤول في العراق الجديد”.

وأوضحت ان “بإمكان جميع وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة كونها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالتنسيق مع وسائل الاعلام وتسهيل مهام عملهم في مختلف محافظات البلاد”.

وكان قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، قد هدد بتوقيف الصحفيين والإعلاميين في حال تغطيتهم للتظاهرات غير المرخصة في المحافظة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة توصي القادة العسكريين بالابتعاد عن “التصريحات الإعلامية المتسرعة”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة توصي القادة العسكريين بالابتعاد عن “التصريحات الإعلامية المتسرعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).