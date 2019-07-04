2019/07/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى العيثاوي، اليوم الخميس، عن قيام الاحزاب المتنفذة بـ”تزوير” جميع قصور والأراضي التابعة لنظام السابق، مشيراً الى أن ذلك يتم عبر التنسيق مع “ذيول” تعمل في دوائر الطابو والتسجيل العقاري في وزارة العدل.وقال العيثاوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك عصابات متنفذة تحميها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تحويل أحدها لملهى..كشف مصير ما تبقى من “قصور صدام” المركز الخبري الوطني.

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