2019/07/04 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات اليوم الخميس عن معالجة مخلفات حربية في محافظة واسط.وذكرت المديرية في بيان لها تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اخبارا ورد الى خبراء المتفجرات في محافظة واسط يفيد بوجود مخلفات حربية في منطقة خطوة الامام علي عليه السلام”.وأضاف البيان “على الفور تم تشكيل فريق مختص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة مخلفات حربية في واسط وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معالجة مخلفات حربية في واسط) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معالجة مخلفات حربية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).