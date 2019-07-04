دار الصادقين في النجف الأشرف تصدر كتاب “فروع المسائل الفقهية”

2019/07/04 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً عن دار الصادقين في النجف الاشرف كتاب/ فروع المسائل الفقهية/ , وهو عبارة عن بحوث استدلالية مستلة من موسوعة فقه الخلاف لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي “دام ظله”.والكتاب مؤلف من مجلدين: (القسم الاول 360صفحة – القسم الثاني360صفحة) مقدمة تعريفية بالكتاب: الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين …

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