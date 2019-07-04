2019/07/04 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي مر فيه الكسوف الشمسي فوق الأرجنتين وتشيلي في 2 يوليو، كان هناك إعصار هائل “يختمر” في المحيط الهادئ الشرقي.والتقطت كاميرات الأقمار الصناعية التي تتبع مسار الكسوف كلا الحدثين في مقطع فيديو قصير مذهل.وبدأ الكسوف فوق جنوب المحيط الهادئ شرق نيوزيلندا بينما كان القمر يتحرك بين الأرض والشمس، ما أدى إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشهد مذهل لكسوف الشمس تزامن مع إعصار هائل من الفضاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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