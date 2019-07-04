الدفاع النيابية توضح حقيقية مانسب لقائد عمليات البصرة بشان تهديد الاعلاميين

2019/07/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي, حقيقية تصريح قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال .





وقال الزيادي في بيان

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