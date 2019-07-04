مارسيلو يطلب مغادرة ريال مدريد

2019/07/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد اللاعب البرازيلي مارسليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف، حيث يشعر أن هذا هو الوقت المناسب، لإنهاء تجربته مع الفريق الملكي.

ووفقًا لصحيفة

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