الحشد يطلق عملية امنية لتضييق الخناق على خلايا داعش في اطراف خانقين

2019/07/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد العمليات، طالب الموسوي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قيادة عمليات ديالى للحشد أطلقت عملية تمشيط لأطراف نهر الوند في خانقين”، مبينا ان “العملية ستضيع الخناق على فلول داعش ومنع توغلهم في المنطقة".واضاف الموسوي، ان" الحشد رصد تحركات لعناصر داعش التي استغلت كثافة القصب والادغال في الغابات وتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين".انتهى..م.م

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