بيرو تفجر مفاجأة كبرى في كوبا أميركا

2019/07/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر منتخب بيرو مفاجأة كبيرة، وجرد ظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.وسجل أهداف بيرو كلا من إديسوس فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1).وتلتقي البيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة الأحد المقبل على ملعب ماراكانا في روي دي جانيرو.

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسية نظيفة.

وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.

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