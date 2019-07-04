فرانك لامبارد مدرباً لتشيلسي لمدة ثلاث سنوات

2019/07/04 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشلسي الإنجليزي يوم الخميس تعيين لاعبه السابق فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمة .وقال لامبارد في بيان انه ” فخور جدا بالعودة إلى تشلسي كمدرب” وأضاف ان ” الجميع يعرف حبه للنادي والتاريخ الذي تقاسمه معه” مؤكدا ان” تركيزه الوحيد سيكون على منصبه والاستعداد للموسم المقبل”.وقاد لامبارد، الذي

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