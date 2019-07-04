2019/07/04 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة خطيرة جدا على العراق .. امريكا "لن تسمح" بالربط السككي بين ايران والعراق وسوريا !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة خطيرة جدا على العراق .. امريكا "لن تسمح" بالربط السككي بين ايران والعراق وسوريا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).