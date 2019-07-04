مدير فرقة الحرس الجمهوري .. يكشف تفاصيل مؤامرة

2019/07/04 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

مدير فرقة موسيقى الحرس الجمهوري العميد عدنان الحسيني يكشف عن تفاصيل حول ما عرف ( بمؤامرة ناظم كزار) مدير الامن العام الذي اشتهر بالدموية والبطش وتم اعدامه بعد فشل المحاولة الانقلابية في 30حزيران من العام 1973.



واشار العميد الحسيني في مقابلة تلفزيونية انه وفرقة موسيقى الحرس الجمهوري ...

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