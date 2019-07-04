وزارة الصناعة والمعادن تنجز 99% من خطتها وفق البرنامج الحكومي

2019/07/04 | 12:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، تنفيذ 99% من إجمالي خطتها المعدة وفق البرنامج الحكومي.

ونقل المكتب الاعلامي للوزارة قول وكيل الوزارة محمد الهيتي، إن "وزارة الصناعة والمعادن تمكنت من تحقيق نسبة انجاز بلغت 100% للمدة السريعة ولسبعة مشاريع منجزة بالكامل فيما حققت نسبة تتجاوز الـ(96)% للمدد الاخرى"، مبينا أن عدد المشاريع التي تم انجازها بالكامل بلغت سبعة مشاريع من اجمالي مشاريع الوزارة البالغ عددها (57) مشروعاً.

وأضاف "تم تنفيذ عدد من المشاريع المنجزة بأسلوب المشاركة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ومشاريع اخرى ضمن المشاريع الاستثمارية المقرة للوزارة"، مشيرا الى أن "عدد المشاريع التي استوفت مخططاتها للنصف الاول من العام الاول للبرنامج الحكومي هـــــــــي (48) مشروعاً فيما حققت نسب انجاز عالية لمشروعين اخرين ولم تستوفي كامل خطتها لتأخر أطلاق ألتخصيصات ألمالية وتأخر أجراءات المشاركة وهي بأنتظار أستكمال أقرار ألاليات للعمل وفق القرار 336 لسنة 2018".

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