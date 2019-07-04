الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

2019/07/04 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1414.07 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1416.9 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف.



رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن هناك إقبالا أكبر على الأصول المرتفعة المخاطر، مضيفا أن الذهب يشهد تصحيحا فنيا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية.

والذهب على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع السابع، مدفوعا في الأساس بمخاوف النمو العالمي وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.

وتسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو تموز في الضغط على الدولار، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية مقتدية بالمكاسب القوية التي حققتها وول ستريت.

ويقول محللون إن من المتوقع أن تشهد الأسواق تداولات محدودة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وسينصب تركيز المستثمرين القادم على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في يونيو حزيران المقرر صدورها غدا الجمعة، مع توقع خبراء اقتصاديين ارتفاعها بواقع 160 ألفا في يونيو حزيران مقارنة مع 75 ألفا في مايو أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 834.50 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1561.55 دولار للأوقية.



ولامس المعدن أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر عند 1574 دولار أمس الأربعاء.

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