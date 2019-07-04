ماجد المهندس يُطلق جديده “أوقعلك عقد”

2019/07/04 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أصدر الفنان ماجد المهندس أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف وألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.ولاقت الأغنية رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لإصدار الإعلان الترويجي الخاص بها، وبعد طرحها على قناة روتانا YouTube حيث تجاوزت المليونين مشاهدة.من جهةٍ أخرى، يستعد “المهندس” في الفترة القادمة لجولة

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