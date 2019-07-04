القضاء يعتبر

2019/07/04 | 12:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الخميس (04 تموز 2019)، باندلاع حريق في صهريج لنقل النفط، وسط المحافظة.

قال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في صهريج نفط داخل حي سكني بمحافظة كركوك"، مبينا أن "فرق الدفاع

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية ، الخميس 4 تموز 2019، التحقيق بعملية ابتزاز وتحرش في الهيأة العامة للضرائب.

وقال بيان لمكتب المفتش العام في وزارة المالية " انتشر موخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لم

بغداد اليوم _ البصرة

أرسل محافظ البصرة، اسعد العيداني، الخميس (4 تموز 2019)، مطالب المتظاهرين في المحافظة، الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال العيداني، في وثيقة مرسلة الى مكتب رئيس الوزراء، أنه "بناءً على الطلب المقدم الينا من قبل مجمو

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