الموصل.. انفجار صهريج يخلف ضحايا

2019/07/04 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ لقي شخصان مصرعهما واصيب ثالث بجروح وحروق بانفجار صهريج اثناء اجراء عمليات صيانة عليه غربي الموصل.وقال مصدر في شرطة ان “شخصين اثنين لقيا مصرعهما واصيب ثالث بجروح وحروق جراء انفجار صهريج في صناعة وادي عكاب غربي الموصل عندما كانوا يقومون باجراء تلحيم وصيانة للصهريج”.واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه، […]

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