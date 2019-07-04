بعد 30 عاما في أبل المصمم العبقري يعلن الرحيل

2019/07/04 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن مصمم هاتف “آيفون” الشهير، أعلن مغادرته لشركة “أبل” الأميركية التي قضى فيها نحو 30 عاما، وشهد على محطات نجاحها منذ البداية.وأورد المصدر، أن المصمم جوني إيف، وضع لمسته على كل من هاتف “آيفون” وجهاز “ماك” وسماعات “آيبود”، وكان عنصرا مهما في “أبل” التي أصبحت أول شركة في التاريخ تتخطى

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